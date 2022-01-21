Белый дом заявил о планах эвакуировать американцев с Украины

Госдепартамент США планирует вывезти американцев с Украины, как и в случае с любой другой страной, где ухудшаются условия безопасности, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Так она ответила на вопрос, есть ли у президента США Джо Байдена планы по эвакуации американцев с Украины.

«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Псаки сообщила о готовности властей США передать Украине несколько вертолетов Ми-17 российского производства.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.