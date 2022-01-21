Она не готова – Личное мнение

«Она не готова быть матерью-одиночкой даже ради хейтеров всех мастей», — заявила мамаша гОленьки Бузовой про свою дочь.



Фото: Соцсети

Вам тоже показалось, что в определение «мать-одиночка» эта женщина, которая не прочь пропустить бокальчик-другой с дочуркой, вкладывает что-то плохое?

И, вообще, откуда такие ярлыки?

В том, что женщина воспитывает ребёнка одна её вины нет. Больше скажу: она достойна уважения и поддержки.

У нас же как бывает?

Папа поскакал беззаботным, свободным козликом по другим койкам. В лучшем случае, заскакивая к ребёнку в субботу на часик и исправно выплачивая алименты. В лучшем, повторю, случае!

А мама с ребёнком живёт, воспитывает его, любит, заботится, обеспечивает безопасность и трёхразовое, как минимум, питание, изо дня в день в режиме 24/7. Одна.

Разве можно презрительно бросить в сторону такой женщины «мать-одиночка»? Разве можно назвать её беспрерывный труд по воспитанию ребёнка, её безграничную любовь, заботу, ответственность — разве можно назвать всё это деятельностью, на которую Бузова не готова «даже ради хейтеров всех мастей»?

Даже ради хейтеров. Нда.

Смотрю я на гОленьку и всегда поражаюсь, насколько плохо она воспитана. Немного узнав о её воспитательнице, теперь понимаю, почему.

А вам приходилось (а, может, и сейчас приходится) поднимать ребёнка в одиночку? Что самое трудное в этом деле? Папа есть? Какова его роль?

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