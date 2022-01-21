Мнение: Экономить на вакцинах



Протесты в Австрии

Вчера Валерий Панюшкин, известный “разрешенный либерал-благотворитель”, у себя в блоге разрешённо возмущался – почему, дескать, ему, заболевшему ковидом, государство бесплатно (!) выделяет всякие, по его мнению, “фуфломицины” типа арбидола – ведь они, мол, не лечат! А мэрия их закупает массово для бесплатной раздачи – значит, стало быть, поддерживает!

В принципе, справедливо: уж арбидол-то каждый себе сам может купить. Но я не удержался и задал ему ехидный вопрос: почему он возмущается лекарствами с недоказанной эффективностью (в этом обвиняют арбидол), но молчит про вакцины – ведь их полную неэффективность мы как раз воочию наблюдаем прямо сейчас? Идет буквально ВАЛ заболеваемости неким “омикроном”, который вариация ковида, от которого вакцина поначалу должна была защищать полностью, потом смягчили до “частично”, недавно уступили до “чуть-чуть” – и вот теперь становится очевидно, что вакцины по всему миру не защищают от омикрона вообще НИКАК!

А они ведь тоже денег стоят. И это всё – госзакупки. Бюджетные деньги явно могли бы потратить поэффективнее – ну хотя бы на помощь Петербургу, дороги у них от снега почистить – всё было бы больше пользы.

Панюшкин ничего не возразил, но, к его чести, коммент не удалил и не забанил. Уже прогресс. Но очень похоже, что он, когда писал свои бухгалтерские размышления, о вакцинах в таком ключе даже не думал вовсе. Просто потому, что, как говорится, “и помыслить не смел!” Как это – только ДОПУСТИТЬ, что вакцина может быть БЕСПОЛЕЗНА?? Такая мысль для лояльного “науке” современного обывателя сама по себе – как кощунство для верующего. Как для истового христианина усомниться в девственности девы Марии.

Поэтому никакие факты, даже если реальность сует их буквально в рожу, не доходят до сознания верующего в “науку” – стекают, как вода по плащу. И если б только в Панюшкине было дело… Сегодня парламент в Австрии принял-таки, несмотря на многочисленные протесты, закон о принудительной вакцинации! Просто фантастика.

В Австрии по 27 тысяч заражений в сутки, что для страны менее 9 млн. населения – феноменально. У них и в самый разгар “старого ковида” (когда они все были непривиты, хе-хе) – никогда не достигало даже 10 тысяч в сутки. А теперь, при коэффициенте полной проколки в 77% – то было стабильно день за днем в районе 16 тыс. заражений, то вдруг скакнуло – вчера – до 27 тыс.

Раньше было принято плести что-то насчет “зато не умирают” – но от омикрона в принципе намного более низкая смертность, он в этом плане приближается к гриппу. В ЮАР, откуда омикрон как бы и пошел, отвакцинировано вообще меньше 30% населения – и там уже и заражения пошли на спад, а смертность при омикроне была и остается несравнима с той, что была при “старом ковиде”.

То есть австрияки умудрились принять у себя “принудительную вакцинацию” именно тогда, когда ее полная бессмысленность стала очевидной любому думающему человеку! И вообще-то впору уже думать о том, зачем она вообще нужна, и не пора ли ее переводить в разряд тех самых “фуфломицинов”, которые так не любит Валерий Панюшкин.

А уж потом, признав бесполезность, можно будет задуматься – а уж не вредна ли она в таких-то и таких-то аспектах. Конечно, умнее было бы наоборот: сначала оценить вред, и если он велик – о полезности можно было бы вообще не думать. Но люди – это еще не достаточно мыслящие обезьяны, не надо быть слишком строгим.

UPD. Интересный комментарий-уточнение, который дает жирный намек: вакцинирование – это совсем не про вакцинирование, и именно поэтому оно не останавливается. “Я ещё про Австрию добавлю. Прошлой осенью они вполне разумно решили считать референсом не количество положительных пцр тестов а количество занятых коек в реанимации. Типа если более 200 – вводим маски для непривитых в магазинах, 300 – закрываем ночные клубы, 600 – карантин для непривитых.. Ввели. Все по полной. Сегодня вакцинацию добавили. А теперь внимание на экран! Сколько на сегодняшний день занятых коек – 194! То есть все, нет пандемии надо отменить все ограничения, жить радостно. Но ничего подобного даже НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ …”.