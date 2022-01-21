Боязнь потерять независимость и неуверенность в себе: что мешает каждому женскому знаку зодиака стать счастливее в любви

Каждый человек обладает определенными чертами характера, от которых во многом зависит восприятия тех или иных факторов. Вот проблемы, которые являются самыми актуальными в любви для представителей каждого знака зодиака.

Овен

Вы являетесь представителем первого огненного знака, который стремится к независимости. Вам иногда кажется, что без партнера вы чувствуете себя даже комфортнее. А все потому, что боитесь потерять свою свободу и способность к самостоятельному решению вопросов. Вам следует больше доверять своему избраннику и не бояться того, что он нарушит ваше личное пространство. Помните о том, что обо всем можно легко договориться, поэтому бояться попасть под чье-то влияние нет никакого смысла (насильно вас это сделать никто не заставит).

Телец

Вы являетесь представителем земного знака, которого можно назвать консервативным. Вы любите комфорт и боитесь выйти из его зоны, поэтому относитесь к переменам крайне негативно. Именно поэтому пускаете в свое сердце людей очень неохотно, только тогда, когда можете на 100 процентов им доверять. Вам проще прослыть эгоистом, чем согласиться на перемены, которые впоследствии вас разочаруют. Не бойтесь доверять и не пугайтесь всего нового. В противном случае вы можете упустить много интересных возможностей для улучшения качества своей жизни.

Близнецы

Вы являетесь представителем воздушного знака зодиака, которого многие называют непредсказуемым. А все потому, что вы очень любознательны и не терпите рутины. К тому же ваше настроение может меняться очень быстро. Сегодня вам нравится человек, завтра вы его уже разлюбили. Ваш страх состоит в том, что вы по-настоящему в кого-то влюбитесь и вынуждены будете остановиться. Ваша жизнь изменится и станет скучной. Как ни странно, вас пугает стабильность, поскольку вы любите экспериментировать и менять обстановку.

Рак

Вы являетесь представителем водного знака, который отличается скрытностью. Создается впечатление, что у вас уже был неудачный опыт прошлых отношений, который все время помните и стараетесь не повторять ошибок. Поэтому предпочитаете терпеть и не озвучивать своих претензий. Даже если вам что-то не нравится, молчите и сами для себя делаете выводы. На самом деле вы можете в чем-то ошибаться, поэтому поднимать проблему на поверхность обязательно надо. Да и не стоит всего опасаться, не бойтесь доверять людям и открывать свое сердце.

Лев

Вы любите быть на виду и во всем доминировать. Поэтому, как только вы встречаете человека и в него влюбляетесь, страсть и огонь начинают ярко пылать в вашем сердце. Через некоторое время «пламя постепенно начинает гаснуть», и вы стараетесь его снова «разжечь» при помощи подарков и эффектных действий. Люди это видят и начинают пользоваться вашей добротой. Вы отдаете больше, чем получаете, а вам нужно действовать более размеренно и не стараться произвести впечатление. Будьте уверены, вы его произведете и без лишних стараний.

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Дева

Вы являетесь представителем знака Земли, поэтому привыкли всегда быть практичными и прагматичными. Вы стремитесь к идеалу и склонны к критике, и это в первую очередь касается вас самих. Только вы замечаете свои ошибки и стараетесь себя за них наказать. Ваша неуверенность в себе приводит к тому, что вы считаете себя недостойным объекта своей любви. Не оценивайте себя слишком строго и помните о том, что вы уникальны и, конечно же, достойны самых лучших отношений.

Весы

Вы являетесь представителем воздушного знака, который принимает решения с большим трудом. Стремление избежать одиночества заставляет вступать в отношения не с теми, кого вы считаете идеалом и образом, который неоднократно появлялся в ваших мечтах. Вы все время ждете этой любви и вполне возможно, что рано или поздно ее дождетесь. Ваша проблема заключается в том, что вы не можете окончательно понять, кто вам нужен. Присмотритесь к тому, кто рядом и, может быть, вы увидите в нем образ своей мечты.

Скорпион

Вы являетесь представителем водного знака, который отличается чрезмерной подозрительностью. Вы ждете человека, которому сможете доверять на 100%, как самому себе. Однако далеко не все относятся к своим партнерам так, как вы. Боясь очередного разочарования, вы стараетесь держаться подальше от людей, которым пока еще не доверяете. Постарайтесь меньше себя накручивать и видеть в людях те темные пятна, которые в них могут присутствовать. Рассчитывайте на то, что их нет, настраивайтесь на позитив и не принимайте все слишком близко к сердцу.

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Стрелец

Как представитель огненного знака, вы стремитесь к свободе и независимости. Именно поэтому вы легко оставляете всех позади себя и стремитесь максимально разнообразить свою жизнь. Вам кажется, что рядом с партнером она станет скучной, а затем превратится в рутину, чего вы очень сильно боитесь. К тому же вы опасаетесь уменьшения страсти, поэтому всячески стараетесь «раздувать огонь». Чтобы чувство влюбленности никогда вас не покидало. Если найдете в качестве партнера своего единомышленника, будете счастливы.

Козерог

Вы являетесь представителем земного знака, который стремится к стабильности. Вас не привлекают сюрпризы, вы их очень боитесь. Также вы боитесь того, что будет после ухода любви из вашего сердца и сердца вашего партнера. Вам нужны гарантии, поскольку это является вашим успокоением на будущее. Иначе вы станете нервничать и тревожиться. А еще вам необходимо все контролировать. Доверьтесь судьбе, поверьте своему партнеру и некоторые аспекты оставляйте без своего внимания. Так вам будет проще научиться искренне радоваться жизни.

Водолей

Вы являетесь представителем воздушного знака, который отличается оригинальным взглядом на мир. Кроме этого, вы очень свободолюбивы и дорожите этой свободой. Поэтому опасаетесь тех, кто может вас в чем-то ограничить и лишить этой свободы. Под этими людьми вы подразумеваете своих партнеров, к которым боитесь привязаться настолько, чтобы забыть о своих принципах. Вам кажется, что в этом случае ваша жизнь станет менее яркой и более пресной, чего вы не можете допустить.

Рыбы

Как представитель водного знака, вы любите плыть по течению. А именно, вы бесконфликтны и часто не замечаете «красных флажков», которые намекали вам на неоднозначность характера вашего партнера. Однако вы предпочитаете молчать, никогда не высказывать своего мнения и не предпринимать решительных действий. В крайнем случае, можете либо тихо обижаться, либо уплыть в неизвестном направлении с разбитым сердцем и разочарованием.