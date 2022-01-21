Специалисты назвали «удивительный» признак штамма Омикрон

Доктора рассказали об «удивительном» признаке, который указывает на заражение Омикроном. Они объяснили, что заметить его можно во время приема пищи.

Чаще всего к симптомам заболевания относят головную боль, кашель и выраженную утомляемость. Специалисты считают, что определенные пациенты могут иметь менее распространенную проблему – потерю аппетита. Ученые сравнили симптоматику, озвученную больными, которые получили положительный результат теста на Омикрон и Дельта. Как выяснилось, побочные эффекты инфекции такие как отсутствие аппетита и мозговой туман, являются общими симптомами этих разновидностей болезни.

Люди, которые заразились Омикроном, отмечали и дискомфорт в горле. Доктора считают его одним из главных признаков данного варианта. Хорхе Морено, доктор, доцент Йельской школы медицины, сообщил, что пациенты говорили о сухости горла, болезненным ощущениям и некомфортном состояние во время глотания. Такие ощущения могут длиться до 3-х дней.

В свою очередь Тим Спектор, эпидемиолог, заявил, что на Омикрон может указывать симптоматика кишечной инфекции, а ПЦР-тест не обнаруживает наличие вируса. Часто многие эпизоды заражения вирусом упущены из-за того, что в мазках его не выявляют. Специалист рассказал, что зараженные, испытывающие кишечные симптомы – расстройство желудка, имеют отрицательные тесты, так как во рту или носу вируса Омикрона не будет.

Профессор рекомендует обращать внимание и на другую симптоматику. Сюда отнесли диарею, тошноту, рвоту, боль в животе, его вздутие, изжогу. Центры по контролю за заболеваниями в США (CDC), диарею называют одним из симптомом Омикрона. Эксперты считают, что желудочно-кишечная симптоматика бывает у людей с более слабой иммунной системой.

Источник: www.medikforum.ru