 

Наталия Гулькина рассказала о планах пострадавшей Марины Хлебниковой

21.01.2022, 21:06, Разное
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Подруга Марины Хлебниковой Наталия Гулькина пояснил о нынешнем положении артистки и поделилась ее планами на будущее. Сейчас бездомную пострадавшую приютили знакомые.
Певица Марина Хлебникова долго находилась в больнице после страшного пожара в собственной квартире. Артистку выписали 11 января, но ей еще нужно время и уход для полного восстановления. Пострадавшая сразу же вышла на связь с поклонниками и заявила, что ее приютили знакомые на время ремонта сгоревшей квартиры.

Близкая подруга Хлебниковой Наталья Гулькина рассказала, что сейчас артистка хорошо себя чувствует и строит планы на будущее. Пострадавшая намерена сделать пластическую операцию и поскорее вернуться к выступлениям. Из голосовых сообщений Хлебниковой Гулькина поняла, что артистка будет делать пластику в той же больнице, где ее спасали от жутких последствий пожара. Позитивный настрой певицы подтверждается ее свежим релизом клипа на новый трек «Нева», который был снят еще до трагедии.

Сейчас поклонников больше интересует место жительства Хлебниковой и как за ней ухаживают. Гулькина утверждает, что у артистки достаточно знакомых, которые могут ее приютить, но, к сожалению, постоянного места жительства она пока не нашла и постоянно «кочует». Некоторые уверены, что постоянные переезды не принесут пользы исполнительнице, так как ей нужно набраться сил и поскорее восстановиться. Напомним, что пожар произошел 18 ноября 2021 года. Хлебникова спала, когда огонь появился в ее комнате. Артистку с тяжелыми ожогами госпитализировали в больницу. После случившегося Андрей Малахов открыл сбор денег на ремонт квартиры, сейчас уже накопилось немало средств, а значит пострадавшая вскоре сможет вернуться в свои апартаменты.

Источник: 7days.ru



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