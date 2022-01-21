Взбудораженная беременностью новой жены экс-супруга Пелагея оголилась перед подписчиками

Популярная певица Пелагея разместила на личной странице в Instagram весьма смелый фотоснимок, на котором позирует в купальнике. По мнению подписчиков, столь неожиданный ход знаменитости был вызван беременностью новой жены её экс-супруга Ивана Телегина.

Не так давно Пелагея удивила своих фолловеров довольно неожиданной публикацией: она разместила в личном микроблоге мини-коллаж из нескольких фото, на которых позирует в довольно нехарактерном для себя амплуа. Облачившись в купальник, оформленный в виде легкого короткого платья, красотка во всей красе показала посетителям страницы свои прелестные округлости – ягодицы, бедра и бюст. И хотя фасон пляжного наряда, по нынешним меркам, можно назвать скорее скромным, чем вызывающим, сам факт подобной демонстрации своего тела многих фолловеров очень удивил, поскольку хозяйка аккаунта традиционно слывет своей приверженностью к закрытым нарядам, что подтверждает абсолютное большинство фотоматериалов в её микроблоге. К слову, сама исполнительница в публикации не стала комментировать свое визуальное преображение, но сопроводила снимки весьма кокетливыми эмодзи.



Изображение взято с: [email protected]_insta

Немалое количество подписчиков тут же предположило, что неожиданный шаг Пелагеи связан с эмоциями, связанными с не вполне остывшими чувствами к экс-супругу, хоккеисту Ивану Телегину. В то же время, в Сети упорно поговаривают о том, что его новая жена Мария ожидает ребенка. Прямых заявлений на данную тему супруги не делали, однако на недавно опубликованных в Instagram фото дочь миллионера и бизнесвумен стала появляться в просторных нарядах, избегая облегающих фасонов. В свою очередь, такие метаморфозы в стиле новой жены Телегина и спровоцировали пересуды о беременности последней.



Изображение взято с: [email protected]

Что же касается свежего поста Пелагеи, то фолловеры восприняли перемены в её имидже неоднозначным образом. Так, несколько подписчиков поспешили напомнить звезде, что она слывет весьма скромной дамой, и призвали исполнительницу “образумиться”. С другой стороны, большинство поклонников, напротив, выразило восхищение прелестными формами любимицы и отметило её фотоснимки массой комплиментов. За день же неожиданная публикация певицы набрала более 45 тысяч “лайков”.