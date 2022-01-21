 

В Белом доме оценили возможность новой встречи Путина и Байдена

21.01.2022, 21:02, Новости дня
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Президенты РФ и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести новую встречу, но решения пока нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент [США] всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг», – цитирует Псаки РИА «Новости».

Она отметила, что встреча Байдена с Путиным может «стать следующим шагом, а может и нет».

«Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще», – сказала пресс-секретарь.

Напомним, последняя беседа между лидерами стран происходила 31 декабря 2021 Разговор по телефону проходил 50 минут. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.



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