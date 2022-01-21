 

Белый дом подтвердил планы по передаче вертолетов Ми-17 Украине

21.01.2022, 21:02, Новости дня
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Белый дом подтвердил информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Сообщалось, что США намерены передать пять вертолетов Украине, которые ранее были закуплены для Афганистана. В начале декабря в Киеве заявили, что хотели бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине.

Белый дом рассматривал варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова, заявлялось тогда.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.

В Германии же заявили, что власти страны пока не планируют отправлять летальное вооружение Украине.

Ми-17 – экспортный вариант МИ-8 – российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации.



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