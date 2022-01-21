Мнение: Прорывов не ждут

МИД РФ заявил, что не ждет прорывов от перегоров с США в Женеве.

Госдеп заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Россией в Женеве.

В Женеве начались "решающие переговоры" МИД РФ и Госдепа, от которых никто не ждет прорывов.

Ожидаемый итог – "договорились договариваться дальше" vs "эскалация в ближайшие недели".

PS. В Думе продолжается возня на тему признания ДНР и ЛНР. Пока что все на уровне разговоров.

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