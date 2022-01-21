 

Мнение: Самый яростный блог

21.01.2022, 20:52, Разное
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Добрые люди подсказали: тут не так давно, оказывается, провели целое исследование «блогосферы Рунета», по ходу которого определяли нечто новое, а именно – агрессивность контента! Вот так, ни много, ни мало. «В рамках исследования было проанализировано более 1 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа в ноябре 2021 года, среди которых определено около 55 млн сообщений с лексической агрессивностью».
https://www.business-gazeta.ru/news/536761

Что обозначалось как «лексическая агрессивность», по каким признакам – информации найти не удалось. Но можно догадаться – скорее всего, все сколь-нибудь неполиткорректное и слишком «брутальное», то есть – мужское. Но в результате был составлен рейтинг «самых агрессивных доменов» Рунета, в число коих внезапно попал и… ваш покорный слуга! Блог Сапожника из ЖЖ – на почетном 19 (если я правильно посчитал) месте! Если выбор шел после учета аж 1 млрд. сообщений со всего Рунета – это, я считаю, почетно. Да и попасть в число «самых мужских» блогов – тоже неплохо, хотя куда уж мне, в моем-то возрасте, гордиться такими вещами…

С другой стороны – этот успех можно интерпретировать и иначе. Наше время, когда идет тотальное наступление на права человека и свободу слова во всем мире, официально провозглашен апартеид, а несогласных уже травят собаками и отправляют в резервации – само слово «агрессия» прямо объявлено бранным и «токсичным». А токсичное – это «фи»! Все должны быть милыми, тихими, послушными и организованно собираться в резервации, где всем установят небольшие, но научно обоснованные нормы потребления в соответствии с цветом куар-кода.

То есть данный список – с точки зрения образцового подданного 21 века есть список «токсичных» блогов. А всё токсичное в Новой Нормальности должно безжалостно выпалываться и уничтожаться, и даже находиться рядом с «ядовитыми» чревато опасностью для карьеры, кошелька и личной жизни! Другими словами, попадание в такого рода рейтинг может рассматриваться и как «черная метка» и всем этим блогам, и их хозяевам.

Поэтому всем благонамеренным читателям и – особенно! – читательницам – добрый совет: бегите отсюда! Бегите скорей и не возвращайтесь. Этот Сапожник хорошему не научит!

Немногим оставшимся диссидентам, инсургентам и просто любопытствующим – традиционная просьба: раз уж мы в одной лодке – поддержите блог! Омикрон со мной не справился, при вашей поддержке не справятся и цензоры.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416 (правильный!)
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
paypal.me/mrsapojnik

Источник: Размышления вольного социолога



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