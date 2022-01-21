 

Как оказалось, японцы давно решили проблему сосуществования 5G и авиации

21.01.2022, 20:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно в Соединенных Штатах разгорелся конфликт между авиакомпаниями и операторами связи, предлагающими стандарт 5G. Первые опасались, что высокочастотные сигналы для беспроводного интернета пятого поколения будут создавать серьезные помехи для систем навигации, что может привести к многочисленным авариям на авиатранспорте.

Как минимум, авиакомпании предлагали создавать буферные зоны, свободные от 5G, вокруг аэропортов.

Но оказалось, что данная проблема давным-давно решена в Японии, где 5G распространялся очень быстро с момента его появления на рынке. Японцы разработали ряд очень простых защитных мер, которые обеспечивают безопасность, и даже передали результаты своих исследований в международную отраслевую организацию. Японские специалисты также удивлены, что в США не обратили на это внимание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Дзюба и Глушаков вошли в состав сборной РФ на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

10.12 / Бывший король Испании Хуан Карлос выплатил государству почти €700 тыс. налогового долга

08.09 / Разработчики вакцин в США и Европе обещали строго соблюдать научные стандарты

23.10 / Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

10.05 / Добкин пойдет в мэры Харькова как самовыдвиженец

01.11 / Умер экс-губернатор Волгоградской области Максюта

29.12 / “Сиськи, как вымя”, “Я вижу твой сосок”. Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне

15.05 / Умер заслуженный артист РФ Марк Бек

18.12 / Шольц отказался связывать запуск «Северного потока — 2» с украинским вопросом

08.02 / Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика