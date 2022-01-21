Как оказалось, японцы давно решили проблему сосуществования 5G и авиации

Недавно в Соединенных Штатах разгорелся конфликт между авиакомпаниями и операторами связи, предлагающими стандарт 5G. Первые опасались, что высокочастотные сигналы для беспроводного интернета пятого поколения будут создавать серьезные помехи для систем навигации, что может привести к многочисленным авариям на авиатранспорте.

Как минимум, авиакомпании предлагали создавать буферные зоны, свободные от 5G, вокруг аэропортов.

Но оказалось, что данная проблема давным-давно решена в Японии, где 5G распространялся очень быстро с момента его появления на рынке. Японцы разработали ряд очень простых защитных мер, которые обеспечивают безопасность, и даже передали результаты своих исследований в международную отраслевую организацию. Японские специалисты также удивлены, что в США не обратили на это внимание.