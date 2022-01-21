Мнение: 25 новоиспечённых программистов, выравнивание зарплат бюджетников и критичная закредитованность

1. В комментарии принесли ссылку на ролик с разбором историй 25 человек, которые смогли переучиться на программистов. Речь идёт о самых разных людях, в возрасте от 18 до 46 лет, которые до этого были менеджерами и бухгалтерами, инженерами и производственниками, работниками правоохранительных органов и преподавателями истории, рестораторами и слесарями:

https://www.youtube.com/watch?v=MxULTjkzMFY

В принципе, если человек обладает определённым складом ума и достаточным уровнем терпения и усидчивости, никаких проблем в переучивании на программиста нет. Я бы даже расширил возрастные рамки, так как знаю и программистов моложе 18 лет, и программистов, начавших карьеру после 50.

Полагаю, многие читатели моего блога, также имеют знакомых, переучившихся на программистов.

2. В правительстве задумались о выравнивании зарплат бюджетников между регионами:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/wages/

Правительство захотело уравнять зарплаты бюджетников с тем, чтобы ликвидировать разрыв между разными регионами, пишут «Ведомости». В настоящий момент обсуждаются различные меры по этому вопросу.

Базовая идея властей сводится к повышению уровня зарплаты работников госучреждений в наиболее отстающих по этому показателю регионах. Приоритетными считаются четыре отрасли: здравоохранение, образование, наука и культура. Для каждой из них на базе профильного министерства созданы рабочие группы.

Таким образом правительство пытается решить задачу, поставленную в майском указе президента Владимира Путина от 2012 года. В нем, помимо прочего, говорилось о необходимости обеспечить опережающий рост зарплат бюджетников до конца 2018-го. Ставки для них должны были быть не ниже среднего уровня зарплат по каждому конкретному региону. Однако, как установила Счетная палата в 2020 году, выполнить это требование не удалось даже с опозданием.

Пока власти только собирают данные о реальной величине зарплат бюджетников в том или ином регионе. Следующим шагом должно стать реформирование системы оплаты труда — с упором на наиболее отстающие регионы и отрасли.

По данным Росстата на начало октября 2021 года, наибольшие разрывы между номинальными зарплатами бюджетников и средними по региону зафиксированы для учителей (в 5,3 раза), врачей (5 раз), работников учреждений культуры (4,5 раза).

Напомню, что есть объективные причины, по которым зарплата в разных регионах отличается:

– там, где население растёт, растёт и спрос на учителей и врачей, как в Москве или Санкт-Петербурге, а значит, власти вынуждены держать зарплаты на высоком уровне, чтобы привлекать кадры из других регионов;

– напротив, в тех регионах, где население падает, экономических стимулов для повышения зарплат бюджетников нет;

– на Ямале, Чукотке и в Якутии бюджетникам платят заметно больше – иначе их на холодный север не заманишь;

– если в регионе хорошо развит бизнес и зарплаты в частном секторе высокие, то местные власти вынуждены ставить бюджетникам сравнимые зарплаты, чтобы кадры из госсектора не утекали к частникам (кроме того, налоги от развитого бизнеса дают финансовую возможность для повышения зарплат).

Вместе с тем, разница по зарплатам в 5 раз – это всё же многовато. Особенно с учётом того, что региональные учителя во многом работают на столичные вузы, поставляя им выпускников школ (спасибо ЕГЭ). Да и региональные врачи в условиях пандемии со всей очевидностью работают в интересах всей страны, а не только конкретного региона.

3. Очередной пример мастерства заголовка от «Ленты.Ру»:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/krit/

Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной

КонфОП: 45% россиян берут кредиты на обслуживание уже имеющихся.

Ситуация с закредитованностью россиян становится все более критичной. Почти половина заемщиков (45 процентов) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Это самая частая причина для выдачи ссуд.

Около 74 процентов россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит. Чаще всего (44 процента) заемщиками оказываются люди в возрасте 35-44 лет. Кроме погашения старых долгов, россияне берут кредиты на лечение и ремонт (по 13 процентов), а еще 10 процентов — на образование и покупку бытовой техники.

Даже по самой этой статье видно, что на самом деле берут кредиты для расплаты по уже взятым кредитам не 45% россиян, а 45% заёмщиков, то есть тех россиян, которые вообще официально что-либо берут в долг. И потребительские кредиты также берут не 74% россиян, включая детей и стариков, а 74% заёмщиков.

Но внушить непритязательному читателю, что Россия погрязла в долгах, у журналистки «Ленты.Ру», возможно, таки получилось.