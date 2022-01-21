 

TikTok начал тестировать платные подписки

21.01.2022, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Какие-либо подробности этого нововведения в компании пока не раскрывают. Кизер заявил только, что в компании “всегда думают о новых способах принести пользу крупному сообществу”.

Ели платные подписки все же введут, то это будет последний шаг TikTok, который поможет контентмейкерам монетизировать свой контент, считают журналисты.

Ранее компания представила программу Creator Next, в которой есть инструменты для заработка на контенте. С ее помощью пользователи могут отправлять чаевые блогерам.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре прошлого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Пентагон назвал «досадными» предупреждения Китая о войне из-за тайваньской независимости

29.12 / Опубликовано видео работы силовиков в захваченном бывшим схимонахом монастыре

15.12 / В бюджете на 2021 должны быть средства на поддержку “зеленой” энергетики – эксперт

05.11 / Богдан: Не думаю, что Зеленский сейчас думает о втором сроке. Мне кажется, он думает, как досидеть первый

28.01 / Рада снова не смогла назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

05.11 / “Просто милый и красивый ангел”. Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день

25.06 / Unilever решила не использовать на упаковках слова «светлый» и «белый»

25.06 / Военные помогли с ликвидацией последствий наводнения в Крыму

05.09 / Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу

08.12 / В Кремле заявили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика