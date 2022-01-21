TikTok начал тестировать платные подписки

Какие-либо подробности этого нововведения в компании пока не раскрывают. Кизер заявил только, что в компании “всегда думают о новых способах принести пользу крупному сообществу”.

Ели платные подписки все же введут, то это будет последний шаг TikTok, который поможет контентмейкерам монетизировать свой контент, считают журналисты.

Ранее компания представила программу Creator Next, в которой есть инструменты для заработка на контенте. С ее помощью пользователи могут отправлять чаевые блогерам.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре прошлого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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