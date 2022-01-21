 

“Вареник узенький”, “Приятно смотреть”. 35-летняя звезда “Женского квартала” Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини

21.01.2022, 20:24, Новости дня
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Во время съемки 35-летняя актриса позировала с поднятыми руками, согнув слегка ногу. Сопонару оставила фото без комментариев, но отметила, что снимок сделан во время отдыха в Таиланде.

“Вареник, наверное, узенький”, – написали подписчики.

“Супер фотография. Очень приятно смотреть”, – прокомментировали снимок поклонники.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на канале “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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