 

Почему омикрон-вариант такой заразный? Все дело в шиповидном белке

21.01.2022, 20:22, Разное
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В своем исследовании специалисты использовали метод криоэлектронной микроскопии, который позволяет произвести наиболее точный структурный анализ. Авторы сосредоточились на изменениях шиповидного S-белка, с помощью которого вирус проникает в клетки организма. Как известно, омикрон-вариант имеет 37 новых мутаций — это в 3-5 раз больше по сравнению с более ранними вариантами.

Структурный анализ показал, что несколько мутаций создают новые «солевые мостики» и водородные связи между спайковым белком и специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. По мнению ученых, эти факторы укрепляют аффинность связывания — способность вируса прикрепляться к клеткам. В то же время другие мутации уменьшают силу этой связи.

«Очевидно, омикрон-вариант эволюционировал, чтобы сохранить свою способность связываться с человеческими клетками несмотря на такие обширные мутации», — сообщили авторы исследования.

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Ученые провели ряд лабораторных экспериментов, которые подтвердили опасения других исследователей — S-белок омикрон-варианта действительно имеет повышенную способность уклоняться от антител. В частности, по сравнению с предыдущими вариантами омикрон показал измеримое уклонение от всех шести протестированных моноклональных антител.

«Примечательно, что Омикрон в меньшей степени уклонялся от иммунитета, созданного вакцинами, по сравнению с иммунитетом от естественного заражения у непривитых пациентов. Это утверждает о том, что прививка остается нашей лучшей защитой», — убеждены ученые.



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