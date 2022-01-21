 

Александр Мясников рассказал о факторах риска развития рака печени

21.01.2022, 20:21, Разное
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По количеству летальных случаев рак печени занял второе место в мире после рака поджелудочной железы. Доктор Александр Мясников назвал факторы, которые указывают на развитие болезни.
После установления диагноза больные умирают на протяжении 10-15 месяцев, так как рак печени излечить нет возможности, но существуют шансы предотвратить болезнь. Для этого нужно знать основные факторы риска, способствующие возникновению злокачественных процессов. К появлению проблемы приводит алкоголь, ожирение, лекарственные препараты, диабет, неалкогольный стеатогепатоз, гемохроматоз и действие токсических веществ. Самым главным фактором риска получить рак печени – вирусные гепатиты.

После того, как вирус гепатита попадает в организм, то начинает действовать по накатанной схеме, вызывая цирроз, а потом онкологию. Александр Мясников напоминает, что человек обязан провериться на вирус гепатита C и B. Также все должны получить прививку от гепатита B.

Медик отметил, что каждый день печень людей испытывает нагрузку. Для облегчения ее работы нужен правильный рацион питания, а по словам доктора – это средиземноморская диета, и также наличие физических нагрузок. Уменьшить риски возникновения рака печени помогут и специальные медицинские препараты, назначить которые может специалист.

Источник: smotrim.ru



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