 

Курбан Омаров отдыхает в Тайланде с 20-летней возлюбленной

21.01.2022, 20:21, Разное
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Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров показал свою новую 20-летнюю возлюбленную, с которой он отдыхает в Тайланде. Подписчики негативно отреагировали на связь бизнесмена с молодой девушкой.
На этот раз биснесмен Курбан Омаров решил провести свой отпуск в Тайланде. Компанию бывшему мужу Бородиной составила 20-летняя врач-косметолог по имени Виолетта. Есть информация, что ранее эта девушка была возлюбленной друга Омарова Трофима, который, вероятно, сейчас состоит в отношениях с Ксенией Бородиной.

Курбан Омаров активно ведет соцсети и часто развлекает подписчиков смешными видео и фото. Сейчас он регулярно показывает подробности своего времяпровождения в Тайланде. На одном из видео бизнесмен обещает девушке незабываемый отдых, но потом не придерживается своих слов и засыпает. Омаров прокомментировал этот ролик так: «Когда ей 20, а тебе 40». Не всем подписчикам понравилось это видео. Многие не оценили связь бывшего мужа Бородиной с настолько юной девушкой. Некоторые считают, что биснесмен не способен после разрыва начать нормальные серьезные отношения с женщиной своего возраста. Подписчики осудили Курбана Омарова за то, что он пытается казаться более мужественным благодаря манипуляциям с 20-летней девушкой.

Напомним, что бизнесмен развелся с Ксенией Бородиной летом 2021 года. У них есть общая дочь Теона, которую сейчас воспитывает телеведущая.



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