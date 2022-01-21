Ученые рассказали, почему некоторые люди не заражаются COVID-19

Существуют люди, которые резистентны к коронавирусу. Ученые пытаются найти причину такого явления, так как это может помочь изобретению лекарства.

Эксперты с Университетского колледжа Лондона изучили сотни образцов крови работников медицинских учреждений, которые имели большую вероятность заразиться, но этого не произошло. При этом подтвердился факт отсутствия антител к вирусу, но исследователи обнаружили в крови Т-клетки, которые также являются компонентами иммунной системы переболевших людей. Антитела и Т-клетки в организме человека отвечают за разные функции: первые блокируют вход вируса в клетки организма, а вторые – распознают и убивают патогены.

Ученые выяснили, что количество антител постепенно уменьшается после болезни или вакцинации, но Т-клетки сохраняются в организме намного дольше и защищают человека от возможного проникновения коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что Т-клетки у медработников появились еще до начала пандемии. Причиной этого явления может быть постоянный контакт медиков с различными больными. К тому же, были проанализированы еще несколько образцов крови 2011 года, и в каждом 20-том эксперты находили клетки, которые могут убивать вирус.

Исследования показали, что кровь детей имеет наибольшее количество иммунных клеток против вирусов. Это объясняют большой концентрацией патогенов в школах и детских садах, из-за чего дети часто болеют простудой. Ученые утверждают, что благодаря естественному иммунитету большинство детей резистентны к коронавирусу.

Источник: cursorinfo.co.il