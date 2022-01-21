Канцлер Германии заявил об отсутствии планов по передаче Украине оружия

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21.01.2022, 20:18, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти страны не планируют отправлять летальное вооружение Украине.

«Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам канцлера, Берлин сейчас активно работает над тем, чтобы избежать конфликта и ухудшения ситуации вокруг Украины. Политик заявил, что и РФ должна внести свой вклад, страна должна снизить размещение вдоль границы контингента.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины. Оказывается она после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам. 

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 



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