Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России

Глава МИД РФ Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь серьезные последствия, заявили в МИД.

«До Э. Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», – говорится в документе на сайте ведомства.

Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Кроме того, Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности.

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».