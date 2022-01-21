 

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России

21.01.2022, 20:18, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь серьезные последствия, заявили в МИД.

«До Э. Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», – говорится в документе на сайте ведомства.

Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Кроме того, Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей РФ в сфере безопасности.

Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».



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