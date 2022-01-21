 

Мнение: Недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных

21.01.2022, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Токаев на фоне продолжающихся отставок и перестановок заявил, что непосредственной причиной выведшей людей на улицы стал разрыв между доходами богатых и бедных.

Недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных

Первопричиной январских беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", — добавил глава государства.
По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами.
"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", — заключил Токаев.

https://ria.ru/20220121/kazakhstan-1768848230.html – цинк

1. Ранее, Токаев уже заявлял, что при Назарбаеве, вокруг Елбасы сложилась группа сверхбогатых людей, которую сейчас собираются заставить поделиться нажитым "непосильным трудом" в интересах народа Казахастана, чтобы этот самый разрыв несколько сократить. Лозунг "надо делиться", очевидно будет взят на вооружение Токаевым, чтобы с одной стороны выступить в роли политика на страже интересов народа, попутно переводя стрелки, пускай и косвенно, на окружение отставного Елбасы.

2. Само собой, остается немаловажный вопрос – повышение цен на газ, которое и запустило протесты, произошло от того, что чиновники и олигархи просто охренели до полной бессознательности, не обращая внимания на растущий разрыв в доходах, или же это было сознательное действие, где ожидаемая реакция населения на двухкратное повышение цен на газ, планировалась как ширма для государственного переворота. Пока что полной ясности в механизме действий заговорщиков (среди которых самым высокопоставленным из объявленных лиц был глава КНБ Масимов) нет. Также как продолжаются странности вокруг заявлений властей о числе боевиков, украденных из моргов трупов, обнаруженных могил и тому подобного. В отличие от уже в меру стройной официальной версии общей канвы событий, с рядом вопросов касающихся событий в Алма-Ате сохраняется некоторая неопределенность.

3. Касаельно же самого разрыва в доходах, как закономерного результата развития капитализма с казахстанской спецификой, то все это лишний раз напоминает о том, что диспропорция в доходах рано или поздно приводит либо к спонтанному. либо к направленному социальному взрыву.  Казахстан тут конечно не исключение, а отражает общемировую тенденцию "развития" капитализма. РФ это тоже касается.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Мнение: Последние дни Нетаньяху

26.05 / Tesla будет хранить данные китайского пользователя локально, после Appleкостюм

22.04 / Мнение: Слишком высокая зарплата, возврат гаджетов без российского ПО и штраф за бумажные справки

21.08 / Мнение: Как донат в играх позволяет экономить деньги

13.11 / В Киеве трое неизвестных обстреляли полицейских, есть раненые

27.04 / Дочь юмориста Михаила Задорнова вышла замуж

10.11 / Ботильоны актуальны и для зимы. Выбираем трендовые модели

05.01 / Как развивалась система образования Москвы в 2021 году

09.09 / Исследование ЭГИДА оценило эффективность препаратов при коронавирусе

17.05 / Компания Sharp показала смартфон Auqos R6 с самой крупной камерой и экраном на 2000 nit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика