 

Сергей Шойгу: война с Украиной не начнётся до стабилизации фондового рынка в России

21.01.2022, 20:11, Разное
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Министр обороны России Сергей Шойгу успокоил владельцев акций российских предприятий. Он заявил, что война с Украиной не начнётся, пока биржевые индексы не вернутся на уровень ноября 2021 года.

Стремительное падение акций российских предприятий произошло на фоне слухов о готовящейся российской агрессии в отношении Украины. Рынок обрушился даже сильнее, чем весной 2021 года, когда цены на нефть достигали отрицательных значений. В спасение инвесторов включились многие чиновники, включая замглавы МИД Сергей Рябков, который сообщил, что Россия на Украину нападать не собирается. Но заявление министра обороны оказалось неожиданным для всех.

«Невозможно вести войну в такой обстановке! По коридору министерства пройти нельзя, за каждой дверью маржин-коллы гремят! Мы понесли чудовищные потери – 1367,45 долларовый индекс на РТС. В такой ситуации надо либо перекладывать всё в зарубежные акции, либо откладывать войну. Я не могу приказывать генералам рубить сук, на котором они сидят», – отметил министр обороны.

В Главном автобронетанковом управлении МО разделяют озабоченность министра: «Какой может быть боевой дух у танкистов, когда командиры танковых взводов обновляют брокерское приложение на смартфонах и видят, как тают их сбережения? Вчера под Ровеньками запустили для проверки танковый дизель, индексы на полпроцента сразу вниз!» – жалуется один из генералов-танкистов.

Чтобы поднять дух российских войск, военные просят инвесторов не сбрасывать российские акции и тем самым способствовать росту их стоимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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