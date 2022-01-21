Несколько причин, по которым и во взрослом возрасте нужно читать детские книги и смотреть мультфильмы

Любите ли вы читать детские книги и смотреть мультфильмы? Многие взрослые считают, что подобные увлечения слишком скучны. Но на самом деле детские книги и мультики могут дать очень многое: наполненные радостью и легкостью, они помогают по-другому взглянуть на мир и отвлечься от повседневных забот и тревог.

Развивают воображение

Не секрет, что чтение здорово развивает фантазию. Примечательно, что именно детские книги помогают углубиться в фантастические миры, созданные воображением. Яркие персонажи, захватывающие приключения, новые миры: все это заставляет мозг рисовать незабываемые картины, которые поднимают настроение.

Вдохновляют на перемены

Ученые отмечают, что благодаря детским книгам человеку прививаются духовно-моральные ценности. Более того, эти пособия помогают сформировать собственные принципы.

Нет сомнений, что детская литература и мультфильмы ощутимо влияют на мировоззрение человека. Вдохновившись полной приключений жизнью персонажей, вы, возможно, захотите добавить красок и в свою будничную суету.

Побуждают ценить простые вещи

Любовь к семье, дружба, вера в чудо, важность помощи другим – чаще всего именно эти истины прививаются детям с помощью книг. Перечитывая любимые с детства книги, многие взрослые могут напомнить себе об этих простых ценностях, которые являются важной составляющей счастливой жизни.

Например, повесть М. Барри “Питер Пен” поможет читателю понять себя в контексте непростого процесса взросления главных героев. Образ Питер Пена, мальчика, который никогда не повзрослеет, отражает внутренний мир многих людей и напоминает о том, как важно научиться к адаптироваться к переменам в жизни.

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Напоминают о чем-то приятном

Какую приятную ностальгию вызывают любимые с детства книги и мультфильмы! В детстве многие из нас использовали книги и мультфильмы в качестве развлекательного времяпровождения: во взрослом возрасте мы можем видеть более глубокий смысл, заложенный в них. Итак, перечитывая книги и пересматривая мультики, вы не только приятно проведете время, но и заметите много новых деталей.

Например, книгу “Маленький принц” рекомендуют перечитывать в разном возрасте. Накопленный жизненный опыт помогает по-новому взглянуть на персонажей и смысл книги.

Сближают со своим ребенком

Общее времяпровождение поможет не только приятно провести время, но и сблизиться с ребенком. Чтение сказок на ночь, просмотр мультфильмов и обсуждение сюжетов: все это поможет узнать своего ребенка лучше и понять, как он смотрит на окружающий мир.

Окунувшись в сказочные миры, вы разделяете общие эмоции и начинаете лучше помогать друг друга. Помните: выбирая книги и мультфильмы, следует обращать внимание на то, какие ценности они прививают.

Дают возможность выучить иностранный язык

Чаще всего детские персонажи используют простые, несложные с грамматической точки зрения фразы, поэтому просмотр мультфильмов и чтение книг на иностранном языке может помочь в изучении нового языка. К слову, педагоги рекомендуют с раннего возраста приучать детей смотреть мультфильмы на другом языке. Это поможет им интуитивно понимать иностранный язык и облегчит его последующее изучение.