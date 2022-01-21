Белые джинсы зимой: как комбинировать их с пальто землистых тонов, свободным жакетом и не только

Белые джинсы имеются в гардеробе многих девушек, однако данный элемент одежды “выгуливается”, как правило, в теплое время года. Тем не менее известные стилисты и редакторы модных изданий в один голос утверждают, что и зимний гардероб также обязан иметь хоть одну пару белых штанов. Однако не все понимают, как и с чем их комбинировать. Несколько советов приведены далее в статье.

Белый цвет в моде

Зачастую модницы связывают одежду светлых оттенков с теплым сезоном и солнечными днями. Однако новые коллекции известных дизайнеров пополнились красивыми вещами, которые так и просятся на прогулку в зимнее время года. Белый оттенок даже успешно соперничает в популярности с такими извечно модными цветами, как черный, шоколадный или бордовый.

У известного итальянского дома моды Fendi или дизайнера Elie Saab в новых коллекциях появилось множество вещей белых оттенков, что подняло их на новый уровень. Поэтому, если в гардеробе имеются джинсы белого цвета, пора доставать их из шкафа, а не оставлять пылиться до весны. Представляем несколько наиболее удачных образов, которые подходят для вдохновения и составления собственного лука.

Необычный образ

На фото представлена знаменитая Моника де Ла Виллардьер, настоящая парижанка, умеющая грамотно сочетать вещи. В данном случае на журналистке красуются широкие мягкие джинсы из белой ткани, дополненные пальто землистого оттенка и красной курткой с необычным принтом.

Белые джинсы и уютное пальто

Еще один пример удачного образа. Международная модель родом из Франции Кэролайн де Мегрэ предпочитает носить белые джинсы в любое время года. Образ, представленный на фото, гармонично дополняет мягкое уютное пальто песочного цвета и туфли, напоминающие мужские, цвета бордо.

Дизайнерские вещи

Белые джинсы изумительно сочетаются с необычными дизайнерскими блузами, слегка утепленными для холодного времени года. Конечно, такой образ больше подходит для мягкой зимы, но всегда можно сверху накинуть пальто. Дополнить образ, чтобы он заиграл новыми красками, можно необычными аксессуарами и элегантной обувью.

Трендовый образ

Датский киноредактор Пернилла Беч Кристенсен прекрасно знает, как одеться холодной зимой, чтобы не замерзнуть и выглядеть просто сногсшибательно. При этом знаменитость всегда показывает свой вкус и умение преподносить выигрышно любые трендовые вещи.

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Образ, представленный на фото, доводит комфорт до максимального уровня, ведь на женщине надето два комплекта теплой одежды, и все они силуэта оверсайз. В такой одежде невозможно замерзнуть, ведь мягкие белые джинсы не облегают ноги, а уютный свитер защищает даже горло от холодного ветра. Бежевые ботинки на мощной платформе удачно гармонируют и завершают образ.

Белый, только белый

Иногда сложно подобрать к белым джинсам одежду. Кажется, что любой другой цвет просто будет излишним. Что же, всегда можно сочетать светлые штаны с обувью, свитером и дутой жилеткой такого же оттенка. Это выглядит стильно и модно.

Уютный кардиган для снежной зимы

Мягкий и уютный кардиган светлых оттенок, как никто другой, подходит к светлым джинсам. При этом не стоит особо выбирать аксессуары. Белая сумочка и темная обувь сделают наряд удобным для повседневной носки. В таком образе можно смело отправляться на работу, где нет строгого дресс-кода или на встречу с друзьями в кафе.

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Темно-синяя классика

Конечно, не всегда комфорт учитывается при составлении комплекта одежды. Крупные модные дома зачастую делают упор на модные тренды и классику. Сочетать белые джинсы можно с темно-синим жакетом, дополнив образ удобными кроссовками. Такая обувь отлично походит даже для зимнего периода.

Но в основном образ более подходит для носки в регионах с мягким климатом. Также можно приберечь комплект для посещения мест, где зима не столь суровая, как в центральной части России.

Быть в тренде

Есть девушки, которые всегда следят за новыми тенденциями в мире моды. Для таких индивидуумов можно смело рекомендовать выше представленный комплект. В данном образе белые джинсы удачно сочетаются с хлопковой рубашкой, кожаной курткой и яркими,привлекающими внимание красными мокасинами.

Именно обувь в этом случае доминирует и отводит все внимание от предсказуемости выбора остальных вещей.

Белая, как сама зима

Не стоит ждать весны, чтобы достать из недров шкафа белые джинсы. Модные дизайнеры предлагают множество вариантов сочетания светлых штанов с другой одеждой в холодные дни. К примеру, отлично подходят темные ботильоны на широкой платформе и укороченный свитер. Конечно, стоит позаботится о тепле и накинуть что-то сверху. Ну а если климат позволяет, почему бы немного и не подурачиться, надев рубашку и завязав ее на узел?

При выборе гардероба все же стоит ориентироваться на погодные условия. Но в любом случае белые джинсы не должны оставаться за кадром зимой, ведь они так замечательно сочетаются с белым снегом. Ну настоящая зимняя сказка.