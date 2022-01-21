В новом магазине Amazon подобрать одежду поможет искусственный интеллект

Многие покупатели очень долго выбирают одежду, примеряя множество вариантов и теряя на это порой по несколько часов. Иногда для них это развлечение, а иногда – результат самой обыкновенной нерешительности.

Компания Amazon открыла первый магазин, в котором рекомендации по выбору одежды покупателям будет давать искусственный интеллект.

Такой магазин открыт под Лос-Анджеллесом. Он расположился на площади почти в три тысячи квадратных метров. Покупатели могут сколько угодно ходить по залу, сканируя все, что им понравилось. Предварительно нужно зарегистрироваться в системе, указав свои размеры и любимые цвета. Когда же покупатель подойдет к примерочной, туда уже доставят все выбранные покупателем вещи с учетом заданных параметров.