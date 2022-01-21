 

В Екатеринбурге стало трудно купить iPhone 13 и 12

21.01.2022, 20:03, Новости дня
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Жители Екатеринбурга, пытавшиеся сделать себе подарок на праздники в виде новенького iPhone 13, жалуются, что до сих пор не могут найти ни одну модель новой линейки ни в одном магазине этого крупного города.

Также появились сообщения о том, что в Екатеринбурге закончились и iPhone 12.

Первым исчез с полок самый мощный iPhone 13 Pro Max, у которого накопитель с объемом памяти 1 Тб. В официальном представительстве пояснили, что дефицит возник из-за высокого спроса. В фирменных салонах даже установили квоту по продаже не более одного iPhone 13 в одни руки. Однако дилер также отметил, что количество поставляемых гаджетов зависит только от производителя. Заказать больше положенного они просто не могут.



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