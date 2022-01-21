Мнение: ВВП Южной и Северной Кореи, почему Ирландия обошлась без революции и Корчагин об Италии

1. Впечатляющий график расхождения подушевого ВВП коммунистической Северной Кореи и капиталистической Южной Кореи. Ещё в районе 1980-го года северные корейцы жили богаче южных – на севере было больше полезных ископаемых, исторически там была сильнее промышленность, сыграла свою роль и помощь от СССР и Китая. Но все эти преимущества разбились о фундаментальный недостаток в виде плановой социалистической экономики. Теперь южане-капиталисты в 15 раз богаче своих собратьев-северян:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-vvp-kndr-i-iujnoi-korei-s-1980-po-2016-goda-esli-dannye-po-vvp-iujnoi-61e271255982a66359057356

Не менее впечатляющий график – разница в товарообороте России между Южной Кореей и КНДР. Если Северная Корея вдруг исчезнет с карты мира, мы этого даже не заметим:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/torgovyi-oborot-rossii-s-iujnoi-i-severnoi-koreei-iujnaia-koreia-iavliaetsia-dlia-61e522529f829d673193ff66

КНДР находится под международными санкциями из-за своей ядерной программы. Предположим, это объясняет околонулевой уровень внешней торговли. Но зияющую 15-кратную разницу в доходах этим всё же не объяснишь. Опять-таки, у КНДР есть сухопутные границы с Россией и Китаем. Никто не мешает этой славной республике торговать с нами — было бы только чем.

2. Публицист Сергей Худиев пишет, что богатая ныне Ирландия 120 лет назад была крайне бедна, и тем не менее, социалистической революции там не случилось:

https://vera24.eu/sergej-xudiev-v-instagramme-ya-podpisan-na-ireland_in_color-tam-raskrashennye-fotografii/

В Инстаграмме я подписан на Ireland_in_color, там раскрашенные фотографии простонародных ирландских жителей рубежа XIX-XX веков, все бедно одетые, тяжело работающие и скудно питающиеся люди, мужики с выражением усталой покорности на лицах, бабы еще и настороженные — а чо тут надо этому типу с камерой?

Если бы в Ирландии совершилась Великая Социалистическая революция (там даже делались попытки, но сорвалось), коллективизация, уничтожение кулачества как класса, массовые расстрелы духовенства, на месте собора святого Патрика учинили бы плавательный бассейн, а в соборе святого Брендана — овощной склад, сегодня ностальгирующие ирландские коммунисты постили бы фотографии этих ирландских бедняков, ехидно приговаривая про «какую страну погубили» и «хруст французской булки».

3. Историк Сергей Цветков пишет:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1882626.html

Знаменитую фразу из «Как закалялась сталь» о том, что надо зажигать, чтобы потом не было мучительно больно, что не зажигал, знают все. Хотя сам роман уже давно закончил свою литературную жизнь.

Но есть там и другие, еще более интересные фразы, хорошо передающие атмосферу того времени. Вот, Корчагин обещает пожилой женщине: «Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек и стариков, которые трудящие, — в Италию, страна такая теплая по-над морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем».

Очень трудно потом говорить о миролюбивой политике СССР. Павка ведь всего лишь озвучил суть комиссарских политинформаций и призывов советских газет 20-х годов.