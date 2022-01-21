Фурса: Песков пригрозил Украине гражданской войной, если США “отключат” российские банки от доллара. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу

“Песков заявил, что угрозы лишить российские банки возможности совершать операции с долларами могут спровоцировать начало гражданской войны в Украине. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу… Казалось бы, какая связь между гражданской войной в Украине и угрозой российским банкам. Ну, тут либо украинцы будут драться друг с другом ради стабильности банковской системы России. Это как в свое время гражданская война разделяла тех, кто разбивал яйцо с тупого конца, и того, кто разбивал его с острого. В вымышленном мире, конечно. Потому что в реальности трудно найти причину, по которой одни украинцы будут драться с другими украинцами из-за санкций против российских банков. Для того чтобы представить себе такой мир, в котором это происходит, надо очень много покурить”, – отметил Фурса.

По его мнению, заявление Пескова подтверждает, что власти РФ боятся санкций Запада.

“Либо Россия признает, что никакой гражданской войны в Украине нет и это конфликт, в котором Россия является одной из сторон. Собственно, Россия и начала войну своей агрессией. И Россия угрожает вновь эскалировать этот конфликт, если ей введут санкции. Шантажирует мир таким образом. Но почему-то продолжая называть свою агрессию “гражданской войной в Украине”. Россия как бы говорит: “Если вы введете санкции, то я вам отомщу, но поскольку я вам ничего сделать не смогу, то я опять нападу на Украину”. И да, такие откровения Пескова показывают, что этих санкций они действительно боятся. Это очень серьезно. И будет очень больно. И в такие моменты Россия даже готова скинуть маску и признать, что под прикрытием “гражданской войны” идет прямая военная агрессия Москвы”, – подчеркнул Фурса.

По его словам, хорошо, что Россия признает свои преступления.

“Плохо, что Россия, как гопник, продолжает угрожать обидеть слабого. Хорошо, что наши партнеры присылают нам оружие, что делает нас сильнее”, – резюмировал Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5523615947664774

20 января президент США Джо Байден во время встречи с журналистами заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия. “Это [вторжение России в Украину] будет иметь серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларами. Если они [россияне] вторгнутся, они заплатят: их банки не смогут иметь дело с долларами”, – сказал Байден.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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