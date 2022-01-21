 

“Снежная королева”. 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе

21.01.2022, 19:40, Новости дня
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На первом фото Дженнер позирует, провалившись по щиколотку в снег, а на других снимках изображена во время пробежки по сугробам.

“Снежная королева”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Контекст:

Кендалл Дженнер родилась в 1995 году в Лос-Анджелесе. Она прославилась благодаря участию в семейном шоу “Семейство Кардашян”.

Родители Кендалл Дженнер – сменивший пол спортсмен Брюс Дженнер и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кендалл есть родная сестра Кайли и единоутробные сестры Кортни, Ким, Хлои и брат Роб со стороны матери; со стороны отца – единокровные братья Бартон, Брендон и Броуди.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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