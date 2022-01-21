Звезды тоже могут влиять на стиль: какая обувь лучше всего подходит каждой женщине по знаку зодиака

Созвездие-покровитель оказывает определенное влияние на черты характера и вкусовые пристрастия каждого из нас. Давайте узнаем, какую обувь стоит носить каждому знаку зодиака, чтобы чувствовать себя уверенно.

Овен

Огненный знак, непоседливый человек, для которого путешествия и приключения – важнейшее составляющее в жизни. Именно поэтому Овны с удовольствием выбирают для себя удобную обувь: кроссовки, кеды, ботинки. Непременно качественную, надежного бренда – этот знак для себя хочет только лучшее.

Телец

Это земной знак, для которого важен комфорт. Именно поэтому Тельцы выбирают удобную практичную обувь из натуральных материалов. Редкий представитель знака будет носить дешевые сапоги из искусственной кожи, на шпильке-стилете, обильно украшенные стразами. Нет, для Тельцов удобная элегантная и женственная обувь подходит лучше всего.

Близнецы

Даже в обуви им свойственна двойственность. С одной стороны, непоседливые Близнецы обожают гулять и весело проводить время, поэтому выбирают удобные кроссовки. С другой – в их натуре доминирует стремление обратить на себя внимание. Поэтому обувь непременно должна быть необычной, эксклюзивной, не такой, как у всех.

Рак

Представительницы знака хотят быть женственными и красивыми, поэтому с удовольствием носят скромные лодочки или элегантные женственные полуботинки-оксфорды. Это удобные модели, позволяющие сохранять элегантность, но не сильно выделяться.

Лев

А вот этот знак, напротив, делает все возможное, чтобы обратить на себя всеобщее внимание. Поэтому на ногах Львов можно увидеть яркие лаковые сапожки кричащих расцветок. Они с восторгом носят высокие каблуки, чтобы продемонстрировать стройность своих ног. Обожают стразы, бахрому, нестандартное сочетание стилей.

Дева

Представители знака обожают простые элегантные модели: сапоги, ботинки, сандалии. Часто в их коллекции всего несколько моделей обуви, однако все они неизменно высокого качества. Предпочитают строгие цвета: черный, беж, коричневый и редко когда дают волю желанию поэкспериментировать.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Весы

Еще один подлинный ценитель качества. Обувь Весы покупают надолго, очень ответственно подходят к выбору. Им подойдут строгие классические модели надежных производителей из натуральных материалов. Самым любимым предметом обуви для Весов вполне способны стать ботильоны в строгом дизайне.

Скорпион

В отношении обуви противоречивы. С одной стороны, обожают удобные модели «на каждый день». Но для особого случая в коллекции практически любого Скорпиона имеются замшевые ботфорты, оригинальные сапоги с шипами и нечто подобное.

Стрелец

Поклонник путешествий и главный зодиакальный непоседа предпочитает удобную обувь, которая не помешает ему наслаждаться активным образом жизни. Лучше всего им подойдут кроссовки, гриндера или резиновые веллингтоны, хотя, будь у них такая возможность, Стрельцы ходили бы босиком.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Козерог

Этот знак любит стандартную практичную обувь. Поэтому непременно в гардеробе должны присутствовать удобные лофферы, легкие летние вьетнамки, комфортные сапожки на все случаи жизни. Цвета – черный, темно-коричневый.

Водолей

Предпочитает качественные необычные модели, даже при выборе обуви старается подчеркнуть свою неординарность. Этому знаку подойдут экстравагантные луноходы – дутые сапоги с прорезиненной подошвой. Или женственные туфли на шпильке-стилете. Все зависит от настроения этого сложного человека.

Рыбы

В приоритете этого знака комфорт, поэтому они предпочитают практичные модели «на каждый день». Лучше всего Рыбам подойдут миловидные туфли Мэри Джейн с ремешками и закрытым носком. Или же ажурные балетки.