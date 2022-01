Свитолина и Костюк завершили выступления на Australian Open в одиночном разряде

В ночь на 21 января в поединке третьего раунда турнира Свитолина в двух сетах без шансов проиграла Виктории Азаренко (№25 WTA) из Беларуси, сообщается на сайте соревнований.

Украинка записала в свой актив только два гейма, итог поединка – 0:6, 2:6 в пользу Азаренко. Это пятое поражение Свитолиной в пяти поединках против белорусской теннисистки на турнирах под эгидой WTA.

Level * @vika7 · #AusOpen · #AO2022

* : @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/KL4PvcarYv

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022

Костюк в матче третьего круга Australian Open уступила Пауле Бадосе (№6 WTA) из Испании, отмечается на сайте турнира.

Украинка проиграла первую партию 2:6, но смогла выровнять игру во второй, победив 7:5. В решающем третьем сете Бадоса была сильнее, с пятого матч-поинта в десятом гейме довела поединок до победы, 6:4.

This volley deserves bonus points * @marta_kostyuk • #AusOpen • #AO2022

* : @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/vhQpKBJSSx

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022

A battle between two warriors *

* @paulabadosa moves to 8-1 this season with a 6-2 5-7 6-4 victory over good friend Marta Kostyuk.#AusOpen · #AO2022

* : @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/7sWUKxQROd

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open проходит с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах одолела Фиону Ферро из Франции (№101 WTA), а Костюк, также в двух партиях, – Диан Парри из Франции (№114 WTA).

Во втором круге Australian Open Свитолина победила в трех сетах Армони Тан (№107 WTA) из Франции, а Костюк – Сару Соррибес Тормо (№35 WTA) из Испании (в двух партиях).

