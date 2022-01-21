Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Возможно, поэтому не прошли даже в первый тур

“В этом году мы тоже подавали заявку на “Евровидение 2022″ и создали гениальную песню, которая, безусловно, могла бы привезти победу и распространить медицину нашей Земли. Возможно, поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур с количеством участников 27, у некоторых из которых еще нет песни, но они в списке”, – заявила певица.

Katya Chilly подчеркнула, что считает себя скромным человеком, но уверена, что если бы прошла в финал нацотбора, то “концерт был бы посвящен их выступлению”.

“Это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он был бы именно таким. Я оцениваю реально наши возможности. Эта ситуация не в первый раз и не в последний. Особенно с телевидением”, – подытожила она.

Артистка не обнародовал песню, которую подавала на конкурс.

https://www.facebook.com/katyachilly/posts/5456373031056017

Контекст:

Katya Chilly (Катерина Боголюбова, а до замужества – Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. В 1996 году певица заняла первое место на фестивале “Червона рута”, который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет.

О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу “Голос країни” на канале “1+1”.

Национальный отбор от Украины на конкурс “Евровидение 2022” проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.

В финале нацотбора выступят восемь артистов, их имена организаторы оглаясят 24 января. Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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