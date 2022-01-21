 

Аваков: Харьков отстояли в 2014-м. Если придется – отстоим и сейчас. Он был и будет украинским городом

21.01.2022, 18:54, Новости дня
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Харьков!

Отстояли в 2014-м. Если придется – отстоим и сейчас!

Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами.

Говорите честно с людьми – не про шашлыки, а по-взрослому – что есть, какие угрозы и что мы делаем!

Угрозы реальны – риски высоки, но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014-м.

Без киданий из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю “будем” – имею в виду всю большую Украину! 

И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией – это не значит, что я, как и многие харьковчане, приму “русский мир”. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует…

Харьков – город спокойного созидания, и не примет роль депрессивного города бандитской власти. Негодяи “русского мира” превратили красавец Донецк в такой город… Слепых нет – сейчас мы гораздо сильнее и опытнее – не позволим!

И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят и Харьков, и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций.

Харьков был и будет украинским городом!

Источник: Арсен Аваков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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