Владельцы новых смартфонов iPhone 13 массово столкнулись со сбоем работы своих гаджетов

Владельцы смартфонов линейки iPhone 13, а именно iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max почти массово столкнулись с проблемой. Экраны смартфонов самопроизвольно покрываются многочисленными пикселями розового цвета, после этого гаджеты начинают самопроизвольно перезагружаться.

Как отмечают обладатели iPhone 13, его экран приобретает розовый цвет, но значки уведомлений и строка состояния остаются видимыми. При этом работа устройства существенно замедляется, а затем начинается самопроизвольная перезагрузка. Восстановление настроек или обновление системы не помогают в устранении сбоя. Причина этой проблемы пока не выяснена.

С подобной ситуацией столкнулись первые покупатели смартфонов линейки iPhone 13 ещё в октябре прошлого года, однако в то время проблема ещё не носила массовый характер. Один из пользователей iPhone 12 пояснил в соцсетях, что на его устройстве также время от времени появляется розовый экран.

В случае возникновения подобной проблемы специалисты рекомендуют обратиться в сервисную службу или Apple Store.

Источник: www.gazeta.ru