 

Владельцы новых смартфонов iPhone 13 массово столкнулись со сбоем работы своих гаджетов

21.01.2022, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владельцы смартфонов линейки iPhone 13, а именно iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max почти массово столкнулись с проблемой. Экраны смартфонов самопроизвольно покрываются многочисленными пикселями розового цвета, после этого гаджеты начинают самопроизвольно перезагружаться.
Как отмечают обладатели iPhone 13, его экран приобретает розовый цвет, но значки уведомлений и строка состояния остаются видимыми. При этом работа устройства существенно замедляется, а затем начинается самопроизвольная перезагрузка. Восстановление настроек или обновление системы не помогают в устранении сбоя. Причина этой проблемы пока не выяснена.

С подобной ситуацией столкнулись первые покупатели смартфонов линейки iPhone 13 ещё в октябре прошлого года, однако в то время проблема ещё не носила массовый характер. Один из пользователей iPhone 12 пояснил в соцсетях, что на его устройстве также время от времени появляется розовый экран.

В случае возникновения подобной проблемы специалисты рекомендуют обратиться в сервисную службу или Apple Store.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / На полигоне с отходами в Норильске возник пожар

26.07 / Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

18.09 / Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко

06.07 / Скандалы: Две Кристины

22.10 / Под окнами дома Зеленского прошли протесты

16.11 / Оскар Кучера поддержал призвавшего бойкотировать новогодние концерты Меладзе

18.03 / Названы недомогания, требующие неотложной медицинской помощи

09.09 / ФСБ и рыбьи потроха

11.10 / Пашинян рассказал, как подбил 10 азербайджанских танков

03.08 / Ученые из США объяснили, с чем связано замирание у людей во время испуга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика