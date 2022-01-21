Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удаленный режим работы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января максимально перевести на удаленный режим работы аппарат правительства, а также обеспечить перевод на «удаленку» совещаний.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января.

Ранее Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников.

Напомним, за минувшие сутки в РФ госпитализировали 9136 человек с COVID-19.