 

Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удаленный режим работы

21.01.2022, 18:48, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января максимально перевести на удаленный режим работы аппарат правительства, а также обеспечить перевод на «удаленку» совещаний.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января.

Ранее Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников.

Напомним, за минувшие сутки в РФ госпитализировали 9136 человек с COVID-19.



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