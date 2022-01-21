MediaTek первая на рынке представила технологию Wi-Fi 7

Первое устройство с поддержкой беспроводной технологии передачи данных в локальном пространстве Wi-Fi 7 обещают только в 2023 году. Однако компания MediaTek уже представила новый стандарт. Во время анонса специалисты продемонстрировали, как работает Wi-Fi 7.

Таким образом, компания MediaTek стала фактическим лидером в данном направлении ИТ-технологий. Напомним, что она участвует в разработке седьмого поколения Wi-Fi с самого начала.

Скорость передачи данных будет намного выше, чем привыкли пользователя, отмечают эксперты. Технология предполагает сразу несколько частот, на которых распространяется сигнал. Речь идет об увеличении показателя в 2,4 раза по сравнению с Wi-Fi 6. Это позволяет избежать помех и задержек.