 

Эксперты рассказали об отставании китайских чипов на три-четыре поколения

21.01.2022, 18:33, Новости дня
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Тайвань, Южная Корея и Соединенные Штаты идут на три-четыре поколения впереди Китая по производству чипов. По словам экспертов, отсутствие моделей современных процессоров очень сильно сдерживает развитие китайской промышленности.

Как и другие полупроводниковые устройства, чипы используются везде – от дата-центов и смартфонов до наручных умных гаджетов и автомобилей.

Даже техпроцесс 16 нм национальному производителю Китая пока недоступен. А «Самсунг», например, уже давно использует 5 нм, готовясь перевести все производство на 3 нм. Это очень важно, так как обеспечивает расширение функционала устройств, уменьшает потребление энергии, что автоматически снижает зависимость от розетки и мощной батареи.



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