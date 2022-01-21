Эксперты рассказали об отставании китайских чипов на три-четыре поколения

Тайвань, Южная Корея и Соединенные Штаты идут на три-четыре поколения впереди Китая по производству чипов. По словам экспертов, отсутствие моделей современных процессоров очень сильно сдерживает развитие китайской промышленности.

Как и другие полупроводниковые устройства, чипы используются везде – от дата-центов и смартфонов до наручных умных гаджетов и автомобилей.

Даже техпроцесс 16 нм национальному производителю Китая пока недоступен. А «Самсунг», например, уже давно использует 5 нм, готовясь перевести все производство на 3 нм. Это очень важно, так как обеспечивает расширение функционала устройств, уменьшает потребление энергии, что автоматически снижает зависимость от розетки и мощной батареи.