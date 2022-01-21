Цимбалюк: Нельзя экспортировать лес в виде сырья, это преступление. Но монобольшинство создает условия для полного уничтожения украинского леса

Монобольшинство начало создавать условия для полного уничтожения украинского леса.

Украина может остаться без своего исторического природного достояния и одной из главных экологических святынь нашей земли – лесов. Причина этого – запрет на экспорт украинской древесины могут отменить уже в ближайшее время.

Мораторий на экспорт необработанного леса-кругляка, введенный властями Украины в 2015 году, должен был действовать 10 лет. Однако арбитраж между Украиной и Европейским союзом признал, что запрет на экспорт нарушает Соглашение об ассоциации. Через судебные инстанции наши “партнеры” давят на страну, ведь еще с 2015 года европейцы потеряли легкодоступное и столь необходимое для себя дешевое сырье.

Подыгрывают международным структурам, заинтересованным в украинской древесине, и депутаты монобольшинства. Так, президентская сила инициировала пересмотр этого вопроса и пытается возобновить экспорт посредством законопроекта о рынке леса, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Против этого решения категорически выступают местные общины, экологи и эксперты.

Законопроект №4197-д “О рынке древесины” Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении еще 18 ноября 2021 года. Им предусмотрены существенные изменения условий для ведения бизнеса на рынке.

Специалисты отмечают, что законопроект учитывает большую часть важных аспектов регулирования в этой сфере. В то же время он не решает, а только выражает и обостряет целый комплекс проблем. В частности, речь идет о механизмах проведения аукционных торгов, принципах ценообразования, приоритетности доступа национальных производителей к сырью, администрировании операций с изделиями из древесины, продолжении моратория на экспорт древесины.

Депутаты от монобольшинства должны учесть многочисленные пробелы проекта закона для того, чтобы уже весной не начался тотальный и неконтролируемый торг украинскими лесами.

Например, Федерация работодателей Украины предлагает при подготовке законопроекта №4197-д ко второму чтению исключить нормы об отмене моратория на экспорт необработанной древесины, предоставить приоритетное право покупать ее субъектам переработки древесины, имеющим производство в Украине, осуществлять торговлю необработанного леса на аукционной основе исключительно через товарные биржи, формировать цену древесины на аукционе с учетом себестоимости и установленной нормы рентабельности ее заготовки.

Считаю эти оговорки и требования верными. Ведь принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к ожидаемым положительным изменениям. Вместо этого учет предложений работодателей позволит создать благоприятные условия для развития переработки древесины на территории Украины в продукцию с высокой добавленной стоимостью и значительным экспортным потенциалом, новые производства и рабочие места с достойной оплатой труда. Следовательно, лес не станет голым сырьем, которое сотнями вагонов в сутки вывозят за пределы Украины, фактически уничтожая его, а будет материалом, использование которого можно четко спланировать, спрогнозировав потребность и производственные мощности предприятий в Украине. Кроме того, можно будет четко следить за темпами потребления и восстановления лесов, таким образом предотвращая экологические последствия. Ведь лес нужно восстанавливать, а не бесконтрольно рубить.

В то же время складывается впечатление, что украинские власти не хотят угождать даже нашим европейским коллегам, а прежде всего, заботятся о том, как обогатиться за счет зеленых насаждений. Сегодня это очень большая проблема, и не только экологическая. Мы видим, что происходит в зоне Карпат, а это четыре области. Мы видим, что происходит на Полесье, на Волыни – непростая ситуация. Власти должны подготовить план восстановления тех участков, где вырублены леса, иначе последствия для всей экосистемы могут быть необратимыми.

Мы должны осознать раз и навсегда, что лес – это очень ограниченный ресурс, имеющий важное экономическое значение. А значит, мы должны создавать условия для расширения площадей наших лесов, а вырубка должна быть крайне рациональной и служить исключительно потребностям экономики Украины, его ни в коем случае нельзя экспортировать в виде сырья, потому что это преступление против народа Украины. Преступлением, за которое его соучастников накажет и общество, и планета, и все грядущие поколения.

Источник: “ГОРДОН”

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—