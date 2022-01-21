 

Замминистра транспорта Токарева арестовали по делу о мошенничестве

21.01.2022, 18:04, Новости дня
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Заместитель министра транспорта Владимир Токаерев арестован судом по делу о мошенничестве на более полумиллиарда рублей, сообщают информационные агентства.

«Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей», – огласила постановление судья Хорошевского суда Москвы, передает ТАСС.

Токарева поместили под арест до 18 марта. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Токарев способствовал заключению договора на сумму 523 млн рублей», – сказала судья, приводя позицию следствия.

Суд решил, что Токарев имеет обширные связи и может ими воспользоваться, чтобы скрыться или уничтожить улики. Также суд указал на наличие возможных сообщников у чиновника на свободе.

Защита просила избрать Токареву более мягкую меру пресечение, ссылаясь на здоровье арестованного, но суд счел это недостаточным.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Токарев вместе с подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Ранее Токареву было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, он заключен в изолятор временного содержания.

Напомним, Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого замгенерального директора ООО «Спецтрансстрой». Токарев назначен на пост замминистра транспорта 26 января 2021 года. Имеет награду – орден «Дружбы».



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