 

Google пригрозили очередным штрафом

21.01.2022, 18:04, Новости дня
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Американская компания Google может получить штраф в размере 4 млн рублей за отказ от удаления запрещенного в РФ контента, сообщили в Таганском райсуде Москвы.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Заседание суда назначили на 17 февраля на 10.00 мск. По этой статье юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 4 млн рублей.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент.

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

До этого суд штрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Напомним, 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.



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