Канцлер Австрии высказался о проекте «Северный поток – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал газопровод «Северный поток – 2» проектом, способным обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в Европу.

«Северный поток – 2» – необходимое техническое сооружение для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу. Важно, чтобы мы на европейском уровне действовали скоординированно», – сказал он в интервью изданию Der Spiegel, передает ТАСС.

По его словам, трубопровод не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о газоснабжении Европы. Роль Австрии будет заключаться в наведении мостов, сообщил он.

Отвечая на вопрос, готов ли политик изменить свою позицию в случае эскалации ситуации, Нехаммер ответил, что проект «слишком мал для ужесточения санкционного режима».

«При этом красные линии определены. Нет терпимости к политике насилия. ЕС всегда давал понять это России», – сказал австрийский канцлер.

Напомним, в январе сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2», предложенного Тедом Крузом. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта.