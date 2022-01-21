Ломкие, сухие, нормальные: как ухаживать за ногтями в зависимости от их типа (советы эксперта)

Красота ногтей напрямую зависит от качества ухода, точно так же, как состояние волос и кожи. Прежде чем тратить баснословные суммы на якобы лечебную косметику, которую советуют консультанты, определите наиболее острую проблему, которую нужно решить, и дальше действуйте поэтапно. Вот несколько советов.

Нормальные ногти

Больше всех повезло, конечно, тем, кому ногти и кутикула не доставляют никаких проблем. Ногти в нормальном состоянии гладкие, ровные, крепкие и блестящие, не ломаются без видимых причин, растут ровно и быстро. Но это не означает, что ухаживать за ними не надо. Чтобы поддерживать их отличное состояние, требуется уделять внимание, потому что проблемы могут начаться глубоко внутри и быть скрытыми от глаз продолжительное время. В первую очередь нормальные ногти требуют увлажнения. И не только на руках, но и на ногах. Кутикула должна быть увлажненной, мягкой, и добиться этого можно при помощи увлажняющих масок раз в неделю. Форма может быть любой: кремообразной, пенка, перчатки. Последний вариант наиболее эффективен. Выбирайте натуральные средства с минимальным или полным отсутствием силиконов. О коже рук тоже не забывайте и используйте увлажняющий крем два раза в день: утром и вечером (перед сном). Если вы являетесь поклонницей яркого маникюра на основе гель-лака, изредка делайте перерывы, чтобы дать ногтевой пластине время на отдых и восстановление.

Сухие ногти

С нормальными ногтями все ясно, но как ухаживать за сухими и ломкими? Ногтевая пластина становится сухой, и, соответственно, хрупкой только по одной причине – отсутствие влаги. Именно поэтому ногти расслаиваются и крошатся так, что мечты о красивом длинном маникюре остаются всего лишь мечтами. Сухие ногти могут быть не только на руках, но и на ногах. Особенно часто это происходит зимой, под действием обуви, перчаток, кондиционеров и генераторов отопления. Совет в этом случае только один: интенсивное и регулярное увлажнение. Увлажняющие и питательные кремы нужно наносить на руки и ноги не менее двух раз в день, уделяя повышенное внимание ногтевой лунке. Кроме того, наносите крем или сыворотку каждый раз после взаимодействия с водой. Купите пару флаконов крема для рук и положите в сумку и карман верхней одежды, чтобы средство было всегда под рукой.

Методы защиты и восстановления

Сохранять и поддерживать красоту и здоровье ногтей возможно с помощью регулярного ухода. Используйте маски, кремы, масла и сыворотки для увлажнения и питания, регулярно делайте маникюр, чтобы формировать здоровую, ровную ногтевую пластину и избежать проблемы вросшего ногтя. Обязательно следите за питанием. В организм должно поступать достаточное количество калия и кальция, которые являются главным конструктором хитина, из которого состоит ногтевая пластина. Принимайте витамины А и Д. В холодное время года обязательно носите перчатки и следите за тем, чтобы не мочить руки перед выходом на улицу: молекулы воды проникают в пористую структуру ногтя, замерзают и нарушают кристаллическую сетку, что приводит к расслоению. Но это уже так, физика.