 

«Метод 4-2-4»: как японки умываются в три приема, чтобы кожа была максимально чистой, молодой и ухоженной

21.01.2022, 17:50, Разное
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Красота японских девушек у многих на слуху. Состояние их кожи лица вызывает восхищение и зависть. Порой кажется, что японки выглядят безупречно от природы, однако они просто следуют специально разработанному ритуалу по уходу за кожей лица. Этот метод получил название 4-2-4, от количества различных техник и приемов, связанных с умыванием.

Ничего сложного

Чтобы покорять мир красотой, не нужно прилагать титанические усилия. Техника, разработанная в Японии по уходу за лицом, не отнимает много времени, но результат впечатляет. Затратив всего 10 минут, можно удалить загрязнения, сделать кожу сияющей и бархатистой. Итак, начнем.

Массаж с использованием эфирного масла (4 минуты)

Первый этап занимает по времени 4 минуты и направлен на подготовку кожи лица к очищению, способствует улучшению кровообращения. Для этого необходимо слегка массировать кожу по массажным линиям ровно 4 минуты. Для более сильного эффекта можно использовать каплю любимого эфирного масла. Однако масло необходимо выбирать такое, которое быстро не всасывается, а остается на поверхности.

Непосредственно очищение (2 минуты)

Массаж способствует открытию пор и продлевает молодость кожи. Именно поэтому процесс умывания становится наиболее эффективным. Можно использовать любое очищающее средство, которое подходит для типа кожи. Однако специалисты настоятельно рекомендуют выбирать препараты в виде геля либо пенки. Также важно, чтобы очищающее средство не сушило кожу. Во время умывания стоит продолжать массировать кожу круговыми движениями. Чтобы не пошел обратный процесс, когда грязь начинает впитываться обратно в поры, двух минут достаточно.

Смывание (4 минуты)

Последний этап считается самым важным, потому что именно от его качественного выполнения зависит весь результат. Первые две минуты следует умываться водой, комнатной температуры, что способствует удалению остатков масла и моющего средства. Также теплая вода улучшает циркуляцию крови.

Далее важно продолжать омовение, но уже прохладной водой. Только так можно способствовать тому, чтобы поры закрылись. Все, можно наслаждаться собственным отражением в зеркале, ведь теперь кожа лица выглядит свежей, сияющей, а главное, здоровой.

Заключение

Ритуал ежедневного умывания японок стоит взять на вооружение. Он не занимает много времени, а результат превосходит ожидания. Конечно, чтобы подобрать средства для умывания, иногда следует обращаться к дерматологу, если кожа проблемная. Да и масло для массажа не всегда целесообразно применять. В этом вопросе подскажет специалист. В остальном никаких противопоказаний нет.



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