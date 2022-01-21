 

Новая прошивка увеличила оперативную память в Xiaomi 12 и 12 Pro

21.01.2022, 17:48, Новости дня
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Новые модели смартфонов Xiaomi 12 и 12 Pro получили больший объем оперативной памяти, благодаря изменениям в прошивке. Об этом сообщают представители самого производителя.

Более продвинутые версии смартфонов еще вчера выходили с объемом оперативной памяти 12 Гб, что немало, учитывая среднее значение у конкурентов. Теперь же Xiaomi обеспечивает целых 15 Гб оперативки.

Это стало возможным после обновления фирменной прошивки MIUI 13.0.21, сообщают в компании. После данного апдейта лучше запускаются видеоигры. Также смартфон более плавно и стабильно работает с тяжеловесными приложениями. Решена и проблема самовольной перезагрузки гаджетов, на которую жаловалась часть пользователей.



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