Новая прошивка увеличила оперативную память в Xiaomi 12 и 12 Pro

Новые модели смартфонов Xiaomi 12 и 12 Pro получили больший объем оперативной памяти, благодаря изменениям в прошивке. Об этом сообщают представители самого производителя.

Более продвинутые версии смартфонов еще вчера выходили с объемом оперативной памяти 12 Гб, что немало, учитывая среднее значение у конкурентов. Теперь же Xiaomi обеспечивает целых 15 Гб оперативки.

Это стало возможным после обновления фирменной прошивки MIUI 13.0.21, сообщают в компании. После данного апдейта лучше запускаются видеоигры. Также смартфон более плавно и стабильно работает с тяжеловесными приложениями. Решена и проблема самовольной перезагрузки гаджетов, на которую жаловалась часть пользователей.