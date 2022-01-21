Microsoft выкупила разработчика “Веселой фермы” Alawar за 67 млрд рублей

Инсайдер The New York Times внутри Microsoft сообщил о предстоящем анонсе еще одной крупной сделки игрового подразделения компании Xbox, которая недавно купила американского разработчика Activision Blizzard. По его словам, следующей покупкой станет некая студия из России. Через сутки ажиотажа в Сети вокруг новости на сайте Microsoft появилось сообщение о покупке игрового разработчика и издателя Alawar.

О приобретении рассказал глава Xbox Фил Спенсер. Он написал, что компания нуждалась в дочернем подразделении в России. Microsoft выбирала среди многих вариантов, как Mail.Ru Games и Gaijin Entertainment, но остановилась на Alawar из-за высоких показателей прибыльности их проектов. Сумма сделки не разглашается, но Kotaku со ссылкой на личный источник в Xbox пишет про 870 миллионов долларов или 67 миллиардов рублей.

Сделка закроется, когда Федеральная антимонопольная служба РФ проверит законность приобретения. По окончании поглощения в подписке Xbox Game Pass появятся вся библиотека Alawar, оптимизированная под консоли нового поколения.

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