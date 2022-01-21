 

Microsoft выкупила разработчика “Веселой фермы” Alawar за 67 млрд рублей

21.01.2022, 17:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инсайдер The New York Times внутри Microsoft сообщил о предстоящем анонсе еще одной крупной сделки игрового подразделения компании Xbox, которая недавно купила американского разработчика Activision Blizzard. По его словам, следующей покупкой станет некая студия из России. Через сутки ажиотажа в Сети вокруг новости на сайте Microsoft появилось сообщение о покупке игрового разработчика и издателя Alawar.

О приобретении рассказал глава Xbox Фил Спенсер. Он написал, что компания нуждалась в дочернем подразделении в России. Microsoft выбирала среди многих вариантов, как Mail.Ru Games и Gaijin Entertainment, но остановилась на Alawar из-за высоких показателей прибыльности их проектов. Сумма сделки не разглашается, но Kotaku со ссылкой на личный источник в Xbox пишет про 870 миллионов долларов или 67 миллиардов рублей.

Сделка закроется, когда Федеральная антимонопольная служба РФ проверит законность приобретения. По окончании поглощения в подписке Xbox Game Pass появятся вся библиотека Alawar, оптимизированная под консоли нового поколения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Мнение: В колониях не хватает мест для оборотней в погонах?

07.01 / Шестой день массовых протестов в Казахстане

13.12 / Мнение: Молитвы вместо денег

14.03 / Встреча с инопланетянкой

21.06 / Подольская со скандалом уволила няню младшего сына

04.03 / Ученые обнаружили большую группу устойчивых к ВИЧ-инфекции людей

14.08 / Ученые узнали последовательность появления первых признаков коронавируса

29.05 / Телевидение Туркменистана объявило Гурбангулы Бердымухамедова победителем «Евровидения»

03.05 / Лолита Милявская считает, что предрасположена к болезни Альцгеймера

11.06 / Синхронное плавание: новые фото Джиджи Хадид с дочерью в одинаковых купальниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика