Сюмар обвинила “Слугу народа” в манипуляциях после голосования в Киевсовете по обращению к власти против политических преследований

“Досадно, что власть и целая властная партия “слуг народа” – мелкие фейкометы… Еще более досадно, когда фейк и откровенную манипуляцию запускает жена министра иностранных дел [депутат Киевсовета от “Слуги народа”] Женя Кулеба”, – написала Сюмар.

Она заявила, что ее слова во время выступления в Киевсовете перекрутили в соцсетях представители “Слуги народа” и провластные комментаторы, и в итоге обвинили ее в “обмене голосования за обращение против политических преследований” на застройку столичного экопарка “Осокорки”.

Политик добавила, что “Европейская солидарность” не собиралась обменивать поддержку обращения на застройку экопарка, так решили поступить, по ее словам, представители “Батьківщини” в Киевсовете, “которая хочет застроить парк и только в обмен на поддержку этого решения дает голоса”.

Сюмар добавила, что “торговаться такими вещами в ценностных вопросах – неправильно”.

“Вы думаете иначе, Женя? Это не политика. По таким мелким манипуляциям вы откровенно теряете совесть и достоинство. Обидно”, – подытожила нардеп от “Европейской солидарности” и опубликовала скриншоты из соцсетей с обсуждением ее вчерашнего выступления в Киевсовете.

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2383713405096464

Контекст:

“5 канал” в связи с этим пишет, что фракция партии “Европейская солидарность” в Киевсовете “последовательно выступает против застройки территории экопарка “Осокорки”, на месте которого планируют возвести 25 многоэтажек”.

“В частности, депутат от “ЕС” Александр Супрун отмечал, что территорию этой зеленой зоны можно назвать “кондиционером” близлежащих территорий жилых массивов. Кроме того, экопарк расположен рядом с мусоросжигательным заводом “Энергия”, станцией теплоснабжения “Позняки” и Бортницкой станцией аэрации, и он существенно уменьшает негативное влияние этих объектов на экологическое состояние Дарницкого района столицы”, – сказано в материале на сайте телеканала.

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