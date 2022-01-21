 

Врач Синицына назвала причины набора лишнего веса

21.01.2022, 17:21, Разное
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Врач-эндокринолог Елена Синицына пояснила об одной из основных причин набора лишнего веса. По ее словам, человек поправляется из-за повышенной тяги к сладкому.
Лишние килограммы, как правило, появляются на фоне дисбаланса между потребляемой и потраченной энергии. Такая ситуация наблюдается из-за влияния различных факторов. Самым распространенным из них является потребление превышенного числа калорий. Часто люди перекусывают на ходу и не совсем правильными продуктами. На фигуре негативно отражается повышенное потребление кондитерских изделий.

Чтобы сохранить фигуру, необходимо отказаться от сахаросодержащих продуктов. Важно не есть сладости, шоколад, магазинные йогурты с добавками, не пить пакетированные соки.

Иногда вес растет на фоне высокого уровня стресса. При таких обстоятельствах организм проявляет быструю реакцию. На фоне этого вырастает продуцирование гормона стресса. У человека появляется повышенная тяга к сладкому, поскольку эти продукты быстро заряжают энергией, пишет портал «Политэксперт».



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