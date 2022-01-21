Анастасия Ивлеева повторно заболела коронавирусом

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева повторно заболела коронавирусом. Об этом она пояснила своем Телеграм-канале.

Уже несколько дней Ивлеева чувствует характерные симптомы. До последнего знаменитость надеялась, что это обычная простуда. Однако тест на COVID-19 показала положительный результат. Недавно Ивлеева вернулась из Мексики, где отдыхала с семьей. В Москве у нее было много рабочих планов, но сейчас пришлось уйти на больничный.

Ивлеева отметила, что прошла курс вакцинации. Знаменитость не понимает, почему уже повторно заболела. В первый раз, когда ведущая подхватывала COVID-19, она тщательно соблюдала самоизоляцию. Только когда Ивлеева получила негативный тест на коронавирус, позволила себе вернуться к работе. Поклонники надеются, что и на этот раз ведущая проявит сознательность.

Сейчас у Ивлеевой есть время на развитие собственного YouTube-канала. Также она начала выпускать именные чипсы, до отпуска снималась в различных рекламных кампаниях. С юных лет ведущая мечтала стать популярной. Ивлеева всегда старается работать на максимум.

Если говорить о личной жизни, то у блогера пока она не складывается. В прошлом году Ивлеева развелась с рэпером Элджеем.

Источник: radiokp.ru