 

На грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив подано более 10 тыс. заявок

21.01.2022, 17:18, Новости дня
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Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года: всего подано 10 290 заявок из 84 субъектов.

«В 2022 году общая сумма поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных и творческих индустрий составит 8 млрд рублей, эти средства будут направлены на поддержку и развитие социально значимых творческих проектов — как небольших локальных, так и федеральных, в которых смогут принять участие жители всех регионов. В этом году будет проведено два конкурса, на первый из них Фонд завершил прием заявок, подано 10 290 заявок из 84 субъектов. Среди заявителей – как новые участники, так и те, кто направлял творческие инициативы на прошлый конкурс, а также авторы проектов-победителей, которые уже реализуют свои идеи и планируют их масштабировать», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Он отметил, что результат конкурса 2021 года уже виден – по всей стране запускаются и получают развитие яркие творческие инициативы.

Проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (36,91% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (23,28% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (9,53% заявок) и «Многонациональный народ» (9,42% заявок).

Подать свои заявки на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.

Общий фонд первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года составляет 4 млрд рублей.

Следующий этап – работа экспертов конкурса, проведение независимой оценки проектов, поданных на конкурс. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти установленным критериям несколькими экспертами одновременно. Для проведения оценки заявок нового конкурса Президентский фонд культурных инициатив расширяет пул своих экспертов.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.



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